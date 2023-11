"Współczesna dziewczyna" to serial, który spotkał się z ogromną sympatią widzów. Fani pokochali tę brytyjską produkcję przede wszystkim dzięki głównej bohaterce, w którą brawurowo wciela się Phoebe Waller-Bridge. TVN Style przygotowało dla polskich widzów niespodziankę. Stacja już niedługo wyemituje bowiem "Współczesną dziewczynę"! Kiedy? Zobaczcie poniżej!

"Współczesna dziewczyna" na antenie TVN Style

"Współczesna dziewczyna" to serial opowiadający o losach przebojowej Fleabag, która przeprowadza się do Londynu po ogromnej życiowej tragedii. Nie jest jej łatwo odnaleźć się w wielkim mieście. Tym bardziej, że musi liczyć tylko na siebie. Fleabag nie ma bowiem zbyt dobrych relacji z ojcem. Z siostrą również układa jej się różnie. Do tego dochodzą problemy finansowe. Aby zapomnieć o zmartwieniach, Fleabag rzuca się w wir przypadkowych romansów, a przy tym jest bardzo wulgarna i wyuzdana. Czy w ten sposób chce się ochronić przed rozczarowaniem?

"Współczesna dziewczyna" spotkała się z ogromnym uznaniem nie tylko wśród widzów. Serial podczas 71. rozdania nagród Emmy Awards zdobył aż sześć statuetek w tym za „Najlepszy serial komediowy” oraz „Najlepszą aktorkę pierwszoplanową w serialu komediowym” (Phoebe Waller-Bridge). Produkcję doceniono również za scenariusz, którego autorką i producentką jest sama Waller-Bridge, a także reżyserię („Najlepszy reżyser serialu komediowego” dla Harry’ego Bradbeer’a).

TVN Style niedługo pokaże 1. sezon tej brytyjskiej produkcji. "Współczesna dziewczyna" zadebiutuje na antenie już 5 października (sobota) o godzinie 23.25 i 00.20.

Będziecie oglądać?

"Fleabag" to opowieść o współczesnej kobiecie, która musi się odnaleźć w obecnym świecie. Niestety, nie zawsze jest to łatwe zadanie...

