Nowy serial TVN "Motyw" z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej widzowie TVN zobaczą dopiero wiosną 2020 roku. Jednak wcześniej będzie można go oglądać na platformie player.pl, gdzie zadebiutuje późną jesienią jeszcze w tym roku:

Chcemy wzmocnić ofertę dla abonentów playera, a ten serial spełnia wszystkie warunki, żeby stać się mocnym punktem oferty SVOD-owej - komentuje portalowi Wirtualnemedia.pl Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.

O czym będzie serial "Motyw" z Małgorzatą Kożuchowską?

Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Rozwiązania tej niełatwej układanki poszukiwać będzie komisarz Paweł Szulc. Akcja toczy się w Gdańsku. Do rozwiązania gdańskiego śledztwa nie wystarczy tylko wnikliwa analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80 - informuje Biuro Prasowe TVN Discovery Polska

W serialu pojawią się również: Agnieszka Grochowska, Michał Czernecki, Olga Bołądź, Magda Walach i Adam Ferency. Serial wyreżyseruje Paweł Maślona.

mat. prasowe TVN