Ruszyły zdjęcia do nowego serialu kryminalnego! Okazuje się, że już wkrótce na antenie stacji TVN będziemy mogli zobaczyć serial "Motyw", w którym wystąpi plejada polskich gwiazd. Główne role w najnowszej produkcji zagrają Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska oraz Michał Czernecki. W serialu "Motyw" zobaczymy także: Olgę Bołądź, Magdalenę Walach oraz Adama Ferencego. Kiedy odbędzie się premiera produkcji?

Biuro Prasowe TVN Discovery Polska informuje, że aktorzy rozpoczęli już pracę na planie nowego serialu. Zdjęcia odbywają się w Warszawie i Gdańsku. "Motyw" trafi na antenę TVN wiosną 2020 roku. Jaka jest fabuła nowej produkcji z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej?

Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Rozwiązania tej niełatwej układanki poszukiwać będzie komisarz Paweł Szulc. Akcja toczy się w Gdańsku - informuje Biuro Prasowe TVN Discovery Polska. Do rozwiązania gdańskiego śledztwa nie wystarczy tylko wnikliwa analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80.