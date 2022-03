Sebastian Wątroba z "W-11" jest nie do poznania! W sieci pokazuje, jak opiekuje się dziećmi

Sebastian Wątroba i Joanna Czechowska to swego czasu najpopularniejsi funkcjonariusze w Polsce. Przez kilka dobrych lat tworzyli zgrany duet z "W-11", który pokochało miliony widzów. Niedawno Sebastian Wątroba wrócił wspomnieniami do czasów nagrywania serialu i opublikował poruszający wpis a nawet zdjęcie z planu! Poznalibyście go dzisiaj? Jest bardzo aktywny w sieci. Na Instagramie pokazuje jak opiekuje się swoimi córkami. Taki ojciec to skarb.

Sebastian Wątroba z "W-11" wspomina pracę na planie

Sebastian Wątroba podbił serca widzów w telewizyjnym hicie "W-11". Serial emitowany był na antenie do 2014 roku. Widzowie mogli śledzić pracę funkcjonariuszy, którzy walczyli z groźnymi przestępcami. Dodatkową atrakcją był fakt, że w główne postacie wcielali się prawdziwi policjanci, którzy występowali pod swoimi prawdziwymi nazwiskami. Chociaż serial zniknął z anteny już ponad 8 lat temu, Sebastian Wątroba nie zawiesił swojej kariery aktorskiej i mogliśmy go zobaczyć m. in. w takich produkcjach jak "Sprawiedliwi. Wydział kryminalny", "Proceder" czy "Krime Story. Love Story".

Sebastian Wątroba jest również aktywny w mediach społecznościowych, gdzie na początku marca 2022 roku wspominał pracę na planie "W-11", pozując z Andrzejem Nakowskim, operatorem, pod słynnym komisariatem policji:

Jakie to miłe uczucie (szczególnie w tym smutnym czasie) spotkać po 10 latach starego dobrego kumpla, z którym przez wiele lat współtworzyliśmy serial W11 spędzając ze sobą setki godzin na planie filmowym. 🎬

(...) spotkaliśmy się (oczywiście ja pojawiłem się tam tylko na momencik z towarzyską wizytą) na planie nowego serialu, przy którym Nakuś (jak zdrobniale wszyscy go nazywamy) właśnie rozpoczął pracę. 😉 (...) Ps. Zdjęcie wykonano oczywiście pod "serialowym" komisariatem - no bo gdzieżby indziej 😉 - napisał na Instagramie.

Sebastian Wątroba z "W-11". Metamorfoza, życie rodzinne

Serialowa partnerka Sebastiana Wątroby czyli Joanna Czechowska z "W-11" dziś to prawdziwa seksbomba. A jak dziś wygląda sam Sebastian? Ulubieniec widzów, jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje swoje rodzinne życie. Dziś jest szczęśliwym mężem oraz ojcem. W sieci można znaleźć sporo ich uroczych zdjęć. Sebastian Wątroba jest ojcem na medal i nie straszne mu żadne domowe zadania wymyślone przez ukochane dzieci:

Tatoooo... Zrobisz mi warkoczyyykiiiii... ale takie żebym jutro po rozplecieniu miała pofalowane włosy, dobrzeee? Hmmm... 🤔 Co... Ja... Warkoczyków nie zrobię? - napisał niedawno w sieci i pokazał urocze zdjęcie efektów:

Rodzinne zdjęcia z córeczkami i synem na jego profilu to nie rzadkość. Dzieciaki uwielbiają spędzać czas z tatą:

Piernikowe wieczorki czas zacząć 🍩😉 Pieczenie pierników z tymi małymi piernikami to sama słodycz! 😁 Idę sprzątać kuchnie, a Wam życzę miłego wieczorka! 😉🌙 - napisał po inną uroczą fotką!

Sebastian Wątroba jest nie tylko szczęśliwym ojcem ale również mężem. Na jego profilu możemy znaleźć także zdjęcia z partnerką:

Super wyglądacie 🤩😉 - komplementują internauci



Tak Sebastian Wątroba z "W-11" wygląda w 2022 roku. Ma szpakowate włosy a wolny czas uwielbia wykorzystywać na aktywności oraz spędzanie czasu z rodziną:

Najpierw poranny trening - szybkie 5 km Nordic Walking, a popołudniu lecimy z córcią do Płocka kibicować naszej reprezentacji piłkarzy ręcznych - napisał kilka dni temu.

Poznalibyście go dzisiaj?