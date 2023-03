Rosyjskie seriale o miłości: 11 propozycji wartych uwagi

Poniższe rosyjskie seriale o miłości bogate są w zwroty akcji oraz intrygi. Sprawdź, która z opisywanych produkcji najbardziej przypadnie ci do gustu.

Spis treści:

Pierwszą propozycją jest „Dzieci Arbatu”, który na Filmwebie posiada notę 8,2 na 10.

Serialowa historia opowiada o studencie, który jest członkiem Komsomołu w dzielnicy Arbat, Sashy Pankratowa. Mężczyzna został niesprawiedliwie zesłany na Syberię. Jego ukochana, Varya Ivanova, nie jest się w stanie z tym pogodzić i wraz z rodziną oraz przyjaciółmi bohatera, zmaga się z odejściem ukochanego.

Serial powstał na podstawie trylogii „Proch i pył”, „Strach” oraz „Dzieci Arbatu” autorstwa Anatola Rybakowa. Ostatnia z nich została napisana w 1966 roku.

„Katarzyna” to kolejna propozycja rosyjskiej produkcji. Serial na Filmwebie ma ocenę 7,6 na 10. Produkcja jest biografią carycy Katarzyny II.

Jak zaczyna się serialowy opis jej losów? Katarzyna to piętnastoletnia księżniczka, córka pruskiego księcia, która ma poślubić Piotra Ulryka. Dziewczyna marzy o wielkiej miłości. Siedemnastolatek ma zostać carem Piotrem III. Kiedy dziewczyna przybywa do Rosji, jej przyszły mąż nie jest nią zainteresowany, ponieważ bardziej od kobiet, pociągają go wojny. Zawiedziona bohaterka wchodzi na dwór pełen romansów, podbija serca dworskiego społeczeństwa oraz prowadzi dyskusje z filozofami. Tam przechodzi sporą metamorfozę. Po czasie staje się Katarzyną Wielką.

W główną rolę wcieliła się Marina Aleksandrova znana z produkcji „Wysocki”, „Stara baśń” czy „Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem”.

Następną propozycją w zestawieniu jest „Czerwona królowa”. Na Filmwebie ma ocenę 7,5 na 10.

Akcja toczy się w 1953 roku w Rosji. Serial opowiada o uczennicy Zoji, którą wychowuje ojciec alkoholik, inwalida wojenny. Mama dziewczyny chcąc, by córce niczego w życiu nie brakowało zarabia, myjąc podłogi w fabryce. Pewnego dnia podczas rodzinnej awantury Zoja uderza ojca w obronie matki. Okazuje się, że dziewczyna zabiła mężczyznę. Całą winę bierze na siebie matka dziewczyny, po czym zostaje skazana. Bohaterka uchodząca teraz za córkę morderczyni zostaje wykluczona wśród rówieśników i zaczyna być szykanowana. Zrozpaczona Zoja postanawia uciec do Moskwy i zmienia imię na Regina. Na miejscu poznaje życzliwych ludzi oraz Wołodię. Dziewczyna zostaje jedną z najpiękniejszych radzieckich modelek w słynnym Państwowym Domu Mody w Moskwie. Co będzie dalej? Kilka najciekawszych momentów z serialu pozostawiamy w tajemnicy, aby lepiej oglądało się całą produkcję.

W główną rolę wcieliła się Kseniya Lukyanchikova znana z produkcji „Magomaev” czy „Krylya Imperii”.

„Zniewolona” to kolejny rosyjski serial o miłości w zestawieniu. Produkcja zdobyła na Filmwebie notę 7,4 na 10.

Katierina dzięki matce chrzestnej została wychowana na pannę błękitnej krwi. Dziewczyna jest piękna, maluje, gra na fortepianie oraz zna języki obce. Po czasie zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej talenty w żaden sposób nie wpływają na los osoby, która wychowała się w niewoli, czyli jej samej. Niestety Katia jest własnością Piotra Czerwińskiego. Pewnego dnia do Piotra wraca brat mężczyzny, Grigorij, który zakochuje się w dziewczynie.

Jednocześnie do kraju przybywa również inny bohater, Aleksiej Kosacz. Jego spotkanie z Katią będzie miało dla pary nieoczekiwane skutki.

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Cena wolności”, która na Filmwebie ma ocenę 7,3 na 10.

Polinę Lebiediew wychował książę Alieksiej Gołowin. Mężczyzna traktuje ją jak swoją własną córkę. Kobieta żyje w dobrobycie oraz w okolicy uchodzi za najlepszą partię na żonę. Spokojne życie bohaterki zmienia się, kiedy na zorganizowany na jej cześć bal przybywa książę Siergiej, a chwilę później umiera jej ojciec. Od teraz losy dziewczyny są w rękach nieuczciwego notariusza Borysa.

„Anna German” to następna propozycja, która zdobyła nominację do nagrody Telekamery za najlepszy serial. Produkcja na Filmwebie posiada notę w wysokości 7 na 10.

Anna German pochodzi z Uzbekistanu. To młoda dziewczyna, która traci ojca i przenosi się do Polski. Na miejscu, uczęszczając na Uniwersytet Warszawski, rozpoczyna karierę muzyczną. Bohaterka staje się sławną piosenkarką niestety chwilę później ulega wypadkowi samochodowemu. Kobieta zapada w śpiączkę. Gdy się z niej wybudza, wraca do zdrowia i zaczyna swoje życie od nowa.

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Joanna Moro znana z produkcji „Mniejsze zło”, „Randka w ciemno” czy „Barwy szczęścia”.

Kolejną propozycją rosyjskiego serialu o miłości jest „Talianka”, która na Filmwebie posiada prawie 7 na 10 gwiazdek.

Serial opowiada o wydarzeniach po zakończeniu II wojny światowej. Stiepan Wierigin to rosyjski lotnik, który podczas nalotu na Berlin trafił do obozu jenieckiego we Włoszech. Po czasie udało mu się uciec i przyłączyć się do włoskich partyzantów. Pewnego dnia mężczyzna poznaje sanitariuszkę Giuliettę, z którą bierze ślub. Małżeństwu rodzi się córka Sophie. Stiepan tęskniąc za krajem, w którym się wychował, namawia żonę, by całą rodziną wrócili do Moskwy. Tak też postanawiają zrobić. Niestety na miejscu okazuje się, że mieszkanie mężczyzny jest doszczętnie zniszczone, a armia uważa go za zdrajcę. Rodzinę czeka wiele przeszkód oraz przykrych kolei losu.

Przedostatnią propozycją w rankingu jest „Piotr Pierwszy. Testament”. Produkcja na Filmwebie ma notę 6,3 na 10.

Piotr Wielki to schorowany, pięćdziesięcioletni mężczyzna. Bohater walczy o odrodzenie Rosji i chce uczynić z niej nowoczesne państwo. By tego dokonać, wspomaga budowę nowej stolicy, organizuje wyprawy i otwiera nowe szlaki handlowe. Największym problemem mężczyzny jest jednak to, że nie ma swojego następcy. Przyjaciel Piotra proponuje mu, aby poślubił księżniczkę Marię, córkę Władyki Mołdawskiego, która jest wykształcona i ciekawa świata. Kobieta jest w stanie dać mu potomka, o którym bohater tak bardzo marzy. Jak potoczy się ta historia? Musicie zobaczyć to sami.

W rolę głównego bohatera wcielił się Alexandr Baluev znany z produkcji „Dzień zagłady”, „Francuz” czy „Fotograf”.

„Kozacka miłość” to ostania propozycja rosyjskich romantycznych seriali, która na Filmwebie posiada ocenę 5,7 na 10. O czym w skrócie jest ten serial?

Marysia Sotnik jest córką bogatego kozaka. Podczas przejażdżki bryczką prawie ulega wypadkowi. Dziewczynie pomaga biedak Stiepan Gruszyn, który przybywa do wsi. Kobieta zakochuje się w nowym znajomym i pragnie zostać jego żoną. Mężczyzna jednak kocha inną, Alenę Skorniakową, z którą planuje wziąć ślub w tajemnicy i uciec. Marysia wściekła na mężczyznę, przez co planuje się na nim zemścić.

W Alenie natomiast zakochany jest Pietr Kolewanow, niestety również bez wzajemności na co bardzo złoszczą się jej rodzice.

Zdesperowani zakochani Alena i Stiepan postanawiają do czasu ślubu nie okazywać sobie uczyć, jednak miłość jest od nich silniejsza i sprawy zaczynają coraz mocniej się komplikować..

