Przed nami pięć kolejnych odcinków „Barw szczęścia”… Co tym razem wydarzy się w serialu? Dołączyła do niego Elżbieta Romanowska i rozkwitnie mały romans... Zapraszamy na serialowe fotostory! Emisja odcinków 1501-1505 od 26 września do 30 września na TVP2 o 20.05. Dla Marty (Katarzyna Zileińska) tydzień zacznie się niemiło: od ostrej rozmowy z Piotrem (Piotr Jankowski) - po tym, jak Walawski powiedział małej Ewie (Gabriela Ziembicka), że nie jest jej „prawdziwą mamą”...