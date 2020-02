Sekret serialu "Rodzinka.pl": To nie Małgorzata Kożuchowska miała grać Natalię! Zaskakujące wyznanie producentki serialu

Niestety mamy złą wiadomość dla fanów serialu "Rodzinka.pl" - serial po latach zniknie z anteny TVP2. Okazuje się, że serial skrywa wiele tajemnic... w tym jedną - najgorętszą! Okazuje się, że początkowo to nie Małgorzata Kożuchowska miała zagrać Natalię Boską w "Rodzince.pl". A kto? Po latach od premiery producentka hitu TVP zdradziła, że początkowo to wcale nie Kożuchowska miała otrzymać główną rolę w serialu! Pierwszy odcinek "Rodzinki.pl" został wyemitowany wiosną 2011 roku. Od tamtej chwili minęło ponad osiem lat i dziś chyba nikt nie wyobraża sobie serialu bez Małgorzaty Kożuchowskiej, Tomasza Karolaka, Adama Zdrójkowskiego, Macieja Musiała i Mateusza Pawłowskiego. Okazuje się jednak, że początkowo to nie Małgorzata Kożuchowska a inna aktorka miała dostać rolę w "Rodzince.pl"! Która?

Która aktorka miała zagrać w "Rodzince.pl"?

Producentka serialowych hitów, w tym "Rodzinki.pl, w rozmowie z portalem plejada.pl zdradziła, jak początkowo miała wyglądać obsada serialu o rodzinie Boskich. Okazuje się, że Natalię miała zagrać... Agnieszka Dygant! Dlaczego aktorka jednak występuje w serialu TVP?

(...) Moją pierwszą kandydatką była Agnieszka Dygant. Ona, stety lub niestety, przyjęła wtedy propozycję zagrania w "Prawie Agaty". Musiałam więc szukać dalej. Zaczęłam rozmowy z Małgosią Kożuchowską i jej agentem Jurkiem Gudejką. Małgosia uwierzyła w ten projekt i postanowiła odejść z "M jak miłość", żeby w pełni oddać się pracy na planie "Rodzinki.pl"- producentka Dorota Kośmicka-Gacke zdradziła w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla plejada.pl.

Producentka "Rodzinki.pl" zdradziła jeszcze jedną zaskakującą historię! Wiecie dlaczego telewizyjna rodzinka ma nazwisko Boscy? Wszystko dzięki Małgorzacie Kożuchowskiej!

(...) Co zabawne, jej bohaterka w "Rodzince.pl" przez zupełny przypadek nazywa się Boska. Po prostu Małgosia wypadła na zdjęciach próbnych bosko i rymując to słowo z jej nazwiskiem, wymyśliłam, że będzie Boską Kożuchowską - zdradziła w rozmowie z plejada.pl.

Przyznajemy, że my nie wyobrażamy sobie serialu "Rodzinka.pl" bez Małgorzaty Kożuchowskiej - tym bardziej nie możemy uwierzyć, że to już koniec serialu...

