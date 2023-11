Cezary Żak w rozmowie z Party.pl zdradził, czy powstaną nowe odcinki serialu "Ranczo"! Razem z naszą kamerą byliśmy dziś na planie programu "The Brain. Genialny umysł", w którym w jury możemy zobaczyć właśnie Cezarego Żaka. Postanowiliśmy więc zapytać znanego aktora, czy fani "Rancza" będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Wilkowyj. Serial przez wiele lat był prawdziwym hitem TVP i przyciągał przed telewizory miliony widzów. I chociaż 10. sezon serialu miał być już ostatnim, to pod koniec 2016 roku w mediach pojawiły się informacje, że powstanie kolejny sezon "Rancza". Jaka jest prawda? Posłuchajcie, co powiedział nam Cezary Żak!

