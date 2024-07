Po wakacjach w serialu "Na dobre i na złe" zobaczymy... samego Rafała Maślaka - informuje TeleMagazyn! Dla Mistera Polski nie będzie to pierwszy raz, kiedy pojawi się na szklanym ekranie. Gwiazdor ma już na swoim koncie występ w serialu "Na sygnale". Jak poradzi sobie tym razem?

Model jest bardzo podekscytowany pracą na planie. Został ciepło przyjęty przez innych aktorów grających w hitowej produkcji.

Ogromny serial o ogromnej oglądalności ze znakomitymi aktorami w obsadzie, więc dla mnie to wielkie wyróżnienie. Traktuję to jako przygodę, nowe doświadczenie i okazję do tego, aby sprawdzić, jak to wszystko wygląda od kuchni. Staram się podejść do tego profesjonalnie i wszyscy o tym wiedzą. Fajne jest to, że ci topowi aktorzy przyjmują mnie do swojego świata i chętnie udzielają różnych rad. Bardzo się cieszę, że mogę w czymś takim brać udział - mówi Rafał Maślak.