"Przystanek Alaska" był hitem lat 90.! Dziś doktor Fleischman ma prawie 60 lat! Jak wygląda i co robi? Czy po latach wróci na plan serialu?

Jeśli dobrze pamiętacie lata 90. z pewnością wiecie o czym mowa! Serial "Przystanek Alaska" (oryginalnie "Northern Exposure") od swojej premiery w naszym kraju - dokładnie 2 lipca 1993 - był niekwestionowanym ekranowym hitem! Przygody mieszkańców niewielkiej miejscowości Cicely na Alasce szybko zyskały ogromną widownię, a dziś określa się serial mianem kultowego. Zresztą nie tylko w Polsce.

Główną postacią i osią całej produkcji jest młody nowojorski lekarz, dr Joel Fleischman, który przyjeżdża na Alaskę by "odpracować" swoje studia w małym gabinecie lekarskim. Zderzenie jego wielkomiejskich przyzwyczajeń z dość surowym i specyficznym klimatem Cicely prowadzi do wielu zabawnych zdarzeń. Podobnie jak skomplikowane relacje "miastowego doktorka" z równie barwnymi miejscowymi. Oczywiście najważniejsza jest tu pełna wzlotów i upadków miłość do pięknej pilotki Maggie O'Connell (w tej roli Janine Turner).

Młodziutkiego doktora, który trafia na tak obcy sobie grunt, świetnie zagrał nowojorski aktor Rob Morrow. Gdy serial miał swoją amerykańską premierę Morrow skończył ledwie 28 lat. Dziś "doktor Fleischman" ma ich prawie 60. Co robi i jak wygląda? Jak się okazuje ciągle ma ten sam uroczy uśmiech...

Jak wygląda dziś doktor Fleischman z "Przystanku Alaska"?

Rob Morrow zagrał w 102 odcinkach nagrywanej do 1995 roku serii. Dzięki "Przystankowi Alaska" zyskał popularność w USA i wielu innych krajach, zdobył też sporo nagród i wyróżnień. I choć miał role jeszcze w wielu znaczących produkcjach filmowych (Quiz Show, Wyspa doktora Moreau) i serialowych, to rola w "Przystanku" przylgnęła do niego najbardziej.

Jak informuje anglojęzyczna strona Wikipedii, Morrow dziś uczy w działającej przy Ruskin Group Theatre szkole aktorskiej, sam też pojawia się na deskach teatru. Od 1998 roku jest mężem aktorki Debbon Ayer. Tak wyglądają razem:

Od czasów "Przystanku Alaska" wiele się nie zmienił, prawda?

Czy będą nowe odcinki "Przystanku Alaska"?

Od kilku lat dość regularnie pojawiają się informacje o planowanych nowych odcinkach "Przystanku Alaska". W 2018 roku wydawało się, że powrót na plan serialu jest bardzo realny. Plany zmieniła jednak śmierć jednego z producentów - Johna Falseya, w styczniu 2019 roku. Reszta ekipy poinformowała wówczas, że przerywa pracę nad projektem.

Według Wikipedii, powrót ciągle jest możliwy - mówił o tym w wywiadzie pod koniec 2019 roku sam Morrow. Chcielibyście zobaczyć odcinki z bohaterami po latach?

Morrow jest aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie pojawiają się jego nowe zdjęcia:

