Pamiętacie uroczą Ruthie z serialu "Siódme niebo"? Dziś Mackenzie Rosman ma 30 lat i jest prawdziwą pięknością!

Serial „Siódme niebo”, który był emitowany od 1996 roku cieszył się ogromną popularnością. Niektórzy aktorzy, którzy grali w kultowym serialu zrobiło kariery w Hollywood, chodzi m.in. o Jessikę Biel, a pamiętacie jeszcze uroczą Ruthie? Czym się dziś zajmuje 30-latka? Nie uwierzycie, dlaczego porzuciła aktorstwo!

Dziś Mackenzie Rosman ma 30 lat i jest prawdziwą pięknością!

Mackenzie Rosman do serialu „Siódme niebo” trafiła, mając zaledwie siedem lat. Jej serialową postać pokochali widzowie i dziewczynka wcielała się w nią aż przez 11 lat. Mackenzie Rosman grała córkę Annie i Erika Camdenów. Serial doczekał się aż 243 odcinków, a widzowie uwielbiali perypetie wielodzietnej rodziny, które często były im tak bliskie. Przed serialową Ruthie kariera stała otworem, ale dziewczyna zdecydowała, że to nie aktorstwem chce się zajmować, ale poświęciła się innej pasji, którą jest... jeździectwo!

Zobacz także: Sekrety małżeństwa z księżną Dianą pogrążyły księcia Karola. Brytyjczycy są wściekli, a książęta Kornwalii blokują komentarze

Czym obecnie zajmuje się Ruthie z serialu "Siódme niebo"?

Okazuje się, że 30-latka kocha konie i bierze udział w zawodach jeździeckich. Mnóstwo czasu spędza w Maryland na farmie, gdzie na co dzień pracuje z końmi. Specjalnością Mackenzie Rosman są skoki jeździeckie.

Gwiazda serialu „Siódme niebo” nie porzuciła jednak całkowicie aktorstwa i od czasu do czasu pojawia się w różnego rodzaju produkcjach. W 2013 roku zagrała w horrorze "Pod powierzchnią", ale to konie są jej największą miłością, co doskonale widać na Instagramie gwiazdy.

Jak się okazuje Mackenzie Rosman nadal ma kontakt z pozostałymi aktorami z serialu "Siódme niebo". Jakiś czas temu pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem ze spotkania z serialowymi siostrami.

Pamiętacie serial "Siódme niebo"? Też uwielbialiście go oglądać?