Mamy zwiastun 9. odcinka serialu "Przyjaciółki". Co tym razem wydarzy się w życiu serialowych przyjaciółek. Inga (Małgorzata Socha) przygotowuje Hanię (Pola Figurska) do wyjazdu. Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) odchodzi z kancelarii Wiktora (Paweł Deląg) i stara się przeprosić Pawła (Bartek Kasprzykowski). Zuza (Anita Sokołowska) miota się między Jankiem (Marek Bukowski) i Jerzym (Mariusz Bonaszewski).

A co u Patrycji (Joanna Liszowska)? Czy przyjmie przeprosiny Tomka (Paweł Czernecki)?

Inga jest jednak szczęśliwa, ponieważ Hania wyjeżdża z Andrzejem (Adam Adamonis) i Anitą (Sylwia Juszczak) tylko na dwa tygodnie. Organizuje pożegnalną imprezę, w której będzie uczestniczył również Jerzy. Anka składa wymówienie w kancelarii Wiktora. Zależy jej na tym, by Paweł zrozumiał, że nie miała nic wspólnego z machlojkami Wiktora. Paweł jest rozgoryczony, uważa, że Anka zniszczyła wszystko, co starał się naprawić w ich związku. Jerzy proponuje Indze wsparcie finansowe. Inga jest wdzięczna, ale męska duma Roberta (Krzysztof Wieszczek) nie pozwoli mu przyjąć oferty. Zuza pojawia się na pożegnalnej imprezie u Ingi. Jest podekscytowana, ponieważ wie, że spotka Jerzego. Udaje przed Jerzym, że w jej życiu niewiele się zmieniło, do momentu, gdy niespodziewanie pojawia się Jasiek.