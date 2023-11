2 z 5

Do sieci trafiła fotografia Zuzy w eleganckim stroju. Już dawno nie widzieliśmy serialowej bohaterki w takim wydaniu! Ostatnio występowała głównie w dresie i wygodnych stylizacjach ze względu na urlop macierzyński. Z kolei takie eleganckie kreacje nosiła do pracy. Czy więc zdjęcie świadczy o tym, że do niej wraca?!

