1 z 5

W „Przyjaciółkach” z odcinka na odcinek emocje rosną. Mimo że za nami dopiero 4. odcinek, to my już wiemy, co wydarzy się dalej. Wiele fanek nie będzie zachwyconych tym, co spotka Zuzę (Anita Sokołowska). Wszystko wskazuje na to, że Janek (Marek Bukowski)… wyjedzie! Co jeszcze będzie się działo w serialu? Koniecznie przeczytajcie na następnych stronach galerii.

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz: Czy Janek dowiedział się, że nie jest ojcem Grzesia? QUIZ z 4. odcinka "Przyjaciółek"!