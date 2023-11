1 z 5

Co za niespodzianka! W 8. odcinku serialu "Przyjaciółki", dowiemy się, że Zuza (Anita Sokołowska) jest w ciąży - podaje Świat Seriali. Już od jakiegoś czasu bohaterka źle się czuje, ma wahania nastrojów i mdłości. Wstępnie lekarz podejrzewa, że to menopauza. Przerażona Zuza uda się do gastrologa, a ten, po zbadaniu jej, powie, że powinna się udać do ginekologa, bo jest... w ciąży! Co wydarzy się dalej?

