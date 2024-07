1 z 7

Ale się będzie działo w ósmym sezonie "Przyjaciółek"! Zwłaszcza w życiu Zuzy (Anita Sokołowska). Gwiazda na swoim Facebooku wstawiła zdjęcie z salonu sukien ślubnych. Czy to oznacza, że jej bohaterka już niedługo stanie na ślubnym kobiercu? I jeśli już tak, to z kim? Czy będzie to Jerzy (Mariusz Bonaszewski)? A może Janek (Marek Bukowski), z którym nadal się spotyka? Zuza stanie przed trudnym wyborem.

Tymczasem zobaczcie zdjęcia Anity Sokołowskiej z ósmego sezonu "Przyjaciółek". Nowe odcinki już od września w Polsacie!

