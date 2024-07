1 z 6

Przez żołądek do serca? Stare powiedzenie może znaleźć potwierdzenie w nowym odcinku serialu "Przyjaciółki", gdzie dojdzie do ciekawej konfrontacji! W kuchni Ingi (Małgorzata Socha) zmierzą się zaś Robert (Krzysztof Wieszczek) oraz Fraccesco (Stefano Terrazzino). O co chodzi?!

Najbliższy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco dla Ingi. Dlaczego? Robert nie spędzi z Gruszewską zbliżającego się weekendu! Inga będzie bardzo rozczarowana. Wolny czas zaplanuje z przyjaciółkami. Umówi się z nimi na kolację. Zaprosi również Francesco, który przyrządzi włoskie danie! To jednak nie koniec atrakcji na kolacji u Ingi! Z niezapowiedzianą wizytą wpadnie Robert. Inga pozna ze sobą panów. A Robert, widząc gotującego Francesco, stanie się zazdrosny i też poprosi o fartuch. Który z panów wygra rywalizację w kuchni i podbije serca przyjaciółek?

Przy okazji Krzysztof Wieszczek zdradził kilka sekretów ze swojego prywatnego życia. Okazuje się, że serialowy Robert jest niezłym kucharzem. Aktor lubi spędzać czas w kuchni. A co jest jego specjalnością?

Nie wiem, czy gotuję tak dobrze jak Stefan, ale tak jak on uwielbiam włoską kuchnię. Zarówno spożywać jak i przyrządzać. :) Zwłaszcza pastę, na tysiąc sposobów. Ale robię też niezłą pizzę, z tym że wolę pójść do knajpy, gdzie mają dobry piec opalany drewnem... Od samego myślenia zgłodniałem.;) Aha! Gotuję bez kolorowego fartuszka – mówi Krzysztof Wieszczek.

Przyjaciółki w każdy czwartek, o godz. 21.05 w Polsacie.

