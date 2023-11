1 z 6

Już dziś pierwszy odcinek nowej serii "Przyjaciółek"! Co się w nim wydarzy? Akcja serialu rozpocznie się aż półtora roku od wydarzeń z ostatniego sezonu, a więc w życiu Ingi, Anki, Zuzy oraz Patrycji dojdzie do wielkich zmian! Patrycja przygotowuje się do ponownego otwarcia własnego salonu fryzjerskiego. Inga jest bezrobotna i przez stres mocno przytyła. Paweł (Bartek Kasprzykowski) stracił prawo do wykonywania zawodu i cały dom jest na utrzymaniu Anki. Zuza ma kolejne dziecko z Jankiem (Marek Bukowski). Wróciła do pracy w banku, spełnia się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

W 1. odcinku 12. już sezonu przyjaciółki zdecydują się również na spontaniczny wypad nad morze!