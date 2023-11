Reklama

Tego jeszcze nie było! W pierwszym odcinku nowego sezonu "Przyjaciółek" w świat ukochanych bohaterek przeniesiemy się aż półtora roku później od zakończenia poprzedniej serii! To pierwsza taka sytuacja w historii tej popularnej produkcji!

Co zobaczymy w 12. sezonie "Przyjaciółek"?

Patrycja przygotowuje się do ponownego otwarcia własnego salonu fryzjerskiego. Inga jest bezrobotna i przez stres mocno przytyła. Paweł (Bartek Kasprzykowski) stracił prawo do wykonywania zawodu i cały dom jest na utrzymaniu Anki. Zuza ma kolejne dziecko z Jankiem (Marek Bukowski). Wróciła do pracy w banku, spełnia się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Co jeszcze wydarzy się w pierwszym odcinku nowej serii? Premiera 12. sezonu „Przyjaciółek” już w czwartek 6 września, o godzinie 21:10, w Polsacie.

