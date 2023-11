Reklama

"Przyjaciółki": Kolejny dramat w życiu Zuzy! Czy Jasiek (Marek Bukowski) ją zostawi? Zobaczcie wzruszający fragment serialu!

Zobacz: Nowe życie Doroty z "Przyjaciółek". Czeka ją zderzenie z rzeczywistością

Zuza (Anita Sokołowska) budzi się sama. Jasiek (Marek Bukowski) zostawił wiadomość, że musi na jakiś czas wyjechać. Zaniepokojona Zuza dzwoni do jego salonu samochodowego. Dowiaduje się, że wziął urlop. Zuza obawia się, że Jasiek w jakiś sposób poznał prawdę, że nie jest ojcem Grzesia (Henryk Marek Kalita). Boi się też, że partner może mieć raka i ukrywa to przed nią. Patrycja (Joanna Liszowska) i Zuza jadą do szpitala, w którym był badany. Tam potwierdzają się ich złe przeczucia… Zuza jest załamana. Anka, Inga i Patrycja ruszają z pomocą!

Emisja "Przyjaciółek" już dziś (czwartek 12 kwietnia), o godzinie 21:10 w Polsacie. Będą emocje!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: Co wydarzy się w "Przyjaciółkach"? Wiktor chce adoptować syna Patrycji! Zobacz ZWIASTUN

Sprawdź koniecznie: Gwiazdy "Przyjaciółek" bez grama makijażu. Naturalna Socha czy Sienkiewicz - która podoba Ci się bardziej? GŁOSUJ!