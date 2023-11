Reklama

Przed nami finałowy odcinek 11. serii "Przyjaciółek"! Co się w nim wydarzy? Zobaczcie gorącą zapowiedź i opis!

Finał "Przyjaciółek": Wiki wyznaje Indze coś strasznego!

Anka (Magdalena Stużyńska) po raz kolejny chce spotkać się z Weroniką (Ewa Telega). Umawiają się, ale nagła wizyta rodziny Weroniki staje im na przeszkodzie. Inga (Małgorzata Socha) po przeniesieniu do innego działu zostaje przygnieciona nowymi obowiązkami. Cieszy się, że nie pracuje już z Żółkowskim (Kamil Maćkowiak), choć ciągle na niego wpada. W końcu mężczyzna wyznaje, że się w niej zakochał. Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) nadal ukrywa przed wszystkimi swoją kiepską sytuację finansową. Patrycja (Joanna Liszowska) za wszelką cenę chce sprowadzić Wiktora (Paweł Deląg) z powrotem do domu, bo przed nimi rozprawa adopcyjna. Do mieszkania Ingi przychodzą Andrzej (Adam Adamonis) i Robert (Krzysztof Wieszczek). Obaj oznajmiają jej, że wciąż ją kochają! Kuba (Wojciech Mecwaldowski) nadal chce odroczyć rozwód z Agnieszką (Joanna Orleańska). Wika jest zdenerwowana ciągłym przekładaniem sprawy. Anka jest w rozsypce i upija się na przyjęciu zaręczynowym Marii (Ewa Kasprzyk). Wika wyznaje Indze, że zrobiła coś strasznego…

Koniecznie zobaczcie zwiastun oraz finałowy odcinek - już w czwartek 17 maja, o godzinie 21:10 w Polsacie!

