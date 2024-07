1 z 7

Co w nowym odcinku serialu "Przyjaciółki"? Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) pokaże, jak pokonać negatywne emocje. Tym razem Dorota umówiła dziewczyny na... "szaloną miednicę"!

Co w nowym odcinku "Przyjaciółek"?

Patrycja (Joanna Liszowska), Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer), Dorota (Agnieszka Sienkiewicz), Julka (Nicole Bogdanowicz) i Maria (Ewa Kasprzyk) mają powody do zmartwień. Dorota uważa, że Łukasz (Mikołaj Krawczyk) jej nie rozumie. Patrycja nie może pogodzić się, ze zdradą Michała (Marcin Rogacewicz). Przez Ankę kancelaria Pawła (Bartek Kasprzykowski) może stracić najlepszego klienta. Julka jest rozczarowana małżeństwem z Czarkiem (Kamil Kula). A Maria chociaż bierze od życia co chce, to zaczyna być zmęczona związkiem z dużo młodszym mężczyzną. Dorota odkryła sposób na rozładowanie emocji. Znalazła ćwiczenia pomagające rozluźnić miednicę i uwolnić ją od napięć! Co z tego wyniknie?

Piąty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 30 marca, o godzinie 21:10 w Polsacie. Tymczasem - zobaczcie zdjęcia!

