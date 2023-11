Agnieszka Sienkiewicz nie pojawi się w 15. sezonie "Przyjaciółek"?! Czy w najnowszej odsłonie serialu zabraknie przebojowej Dorotki? Teraz wszystko stało się jasne!

Agnieszka Sienkiewicz zaledwie cztery miesiące temu po raz drugi została mamą. Na świecie pojawiła się córeczka aktorki, mała Marysia. Po narodzinach dziecka Agnieszka Sienkiewicz rozpoczęła urlop macierzyński i całą uwagę skupiła na swojej rodzinie.

Czy to oznacza, że Agnieszka Sienkiewicz nie zagra w 15. sezonie "Przyjaciółek"?

Finał 14. sezonu "Przyjaciółek" zbliża się wielkimi krokami, ale kilka tygodni temu gwiazdy serialu zdradziły, że już rozpoczęły pracę nad kolejną serią hitu Polsatu! Do tej pory nie było wiadomo jednak, czy w nowych odcinkach "Przyjaciółek" zobaczymy uwielbianą przez widzów Dorotkę, w którą wciela się Agnieszka Sienkiewicz. Teraz wszystko stało się jasne!

Okazuje się, że aktorka zaledwie cztery miesiące po narodzinach córki wróciła do pracy. Małgorzata Socha pokazała na Isnstagramie zdjęcie z planu serialu, na którym pozuje razem z Agnieszką Sienkiewicz. Podobną fotkę opublikowała również sama młoda mama.

Dorotka is back!!!! @malgosia_socha ❤️❤️❤️❤️ @przyjaciolkipolsat Powoli, bardzo powoli wracam do aktywności zawodowej, mam nadzieje, że powrót Dorotki do serialu Was ucieszy✌️???? #dorotka #actress #onset @przyjaciolkipolsat- napisała na Instagramie.