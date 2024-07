1 z 16

Co wydarzy się w najbliższym odcinku serialu "Przyjaciółki"? Dramat Patrycji wciąż trwa. Chociaż wciąż nie otrząsnęła się po śmierci swojego męża, Michała, to Edyta zada jej kolejny cios. Patrycja razem z matką Michała przyjdą do gabinetu Michała i zastaną w nim właśnie Edytę, która twierdzi, że gabinet jest jej własnością. Jak na takie zaskakujące informacje zareaguje Patrycja?

Przyjaciółki wciąż są w szoku po tym, co Edyta powiedziała Patrycji podczas pogrzebu.

Kolejny odcinek serialu "Przyjaciółki" już w najbliższy czwartek, 16 marca, o godzinie 21:10 w Polsacie. Zobaczcie ZDJĘCIA!

