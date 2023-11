W serialu „Przyjaciółki” coraz goręcej! Przed nami 8. odcinek, w którym Zuza (Anita Sokołowska) powie Ance (Magda Stużyńska), Indze (Małgorzata Socha) i Patrycji (Joanna Liszowska), że jest w ciąży! Niestety, przebojowa bizneswoman nie ma pojęcia, kto jest ojcem dziecka! Tymczasem Wiktor (Paweł Deląg) będzie próbował naprawić relacje z Patrycją i zabierze ją do salonu sukien ślubnych. Zaproponuje jej także wspólny wyjazd do leśniczówki. Co na to Patrycja? Czy zdecyduje się kupić suknię ślubną i wyjechać z Wiktorem? Wszystkiego dowiemy się już w 8. odcinku "Przyjaciółek" w czwartek, 26 października, o godzinie 21:10 w Polsacie, a teraz zobaczcie zwiastun nowego odcinka!

Reklama

Zobacz: Ona ma ochotę na seks, a on... Nie uwierzycie, co w "Przyjaciółkach" Robert powiedział Indze

Przeczytaj też: Którą parę z "Przyjaciółek" tworzysz ze swoim facetem? Zrób psychotest i przekonaj się, jak wygląda wasz związek ;)

Czy Patrycja zdecyduje się na ślub z Wiktorem?

mat.pras. Polsat

Reklama

Zuza nie wie, kto jest ojcem jej dziecka!