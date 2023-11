Reklama

Przed nami 8. odcinek serialu „Przyjaciółki”. Co się wydarzy? Tym razem Inga (Małgorzata Socha) będzie próbowała uwieść swojego partnera, Roberta (Krzysztof Wieszczek). Ostatnio w ich relacji nie działo się najlepiej - opieka nad dzieckiem, awantury z Hanią i nowa praca Ingi dały się we znaki. Inga będzie próbowała zatem ocieplić ich stosunki... bardzo ocieplić. Co na to Robert? Zobaczcie materiał wideo, nie uwierzycie, co jej powiedział!

8. odcinek „Przyjaciółek” zobaczycie w czwartek, 26 października, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Inga zacznie zalecać się do Roberta

mat. pras. Polsat

Co na to jej ukochany? Zobaczcie wideo!

