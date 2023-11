1 z 5

Za nami już 1. odcinek 11. sezonu "Przyjaciółek"! Było gorąco! Dowiedzieliśmy się, że Inga (Małgorzata Socha) rozstała się z Robertem (Krzysztof Wieszczek), Julka, córka Anki (Magda Stużyńska) rozwiodła się z mężem i zamieszkała z rodzicami. Do domu Strzeleckich wprowadziła się też mama Anki, wprowadzając zamęt w jej życiu. Zuza (Anita Sokołowska) została mamą i jest w szczęśliwym związku z Jankiem, choć dalej nie wie, czy to on jest ojcem. Z kolei Patrycja (Joanna Liszowska) wzięła ślub z Wiktorem (Paweł Deląg) i pokłóciła się z dziewczynami. Teraz już wiemy, co wydarzy się w kolejnych odcinkach!

Uwaga, spoilery! ;)

