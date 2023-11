Inga (Małgorzata Socha) w 12. sezonie "Przyjaciółek" nie miała dobrej passy - straciła pracę, była bezrobotna i żyła z alimentów swoich byłych partnerów. Do tego bardzo przytyła, cierpiała na nadwagę i straciła motywację do zmian. Nic więc dziwnego, że w 13. sezonie, gdy jej los całkowicie się odmienił, zaczęła korzystać z życia. Inga rzuciła się w wir randek! Podczas przygotowań do jednej z nich pomagał jej... były mąż Andrzej! Zobaczcie przezabawną scenę z najbliższego, już 148. odcinka "Przyjaciółek".

Randkowe rady Andrzeja zdziwiły Ingę

Inga może liczyć na wsparcie Andrzeja

