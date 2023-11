13. sezon "Przyjaciółek" przyniesie wielkie zmiany w życiu Ingi (Małgorzata Socha) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Inga po bardzo trudnych miesiącach z 12. sezonu, kiedy to była bezrobotna i cierpiała na nadwagę, wreszcie wzięła się za siebie. Razem z Dorotką założyła salon kosmetyczny i znów jest w formie. Jak się domyślacie, Dorotka także. Możecie być pewni, że akurat Inga i Dorotka zapewnią wam mnóstwo rozrywki. Zobaczcie fragment ze 147. odcinka serialu z udziałem bohaterek, który rozbawi was do łez!

Inga wróci w końcu do formy

Teksty Dorotki są już kultowe

