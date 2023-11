Reklama

Przed nami 146. odcinek "Przyjaciółek". Niestety, to będzie już ostatni odcinek 12. sezonu! Co się wydarzy u Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz)? Anka będzie przekonana, że Paweł nie żyje. Co się stało z jej mężem? Inga i Patrycja wspierają ją w trudnych chwilach. Dominika odchodzi od Roberta! Janek i Stefa, choć znają niepokojącą opinię onkologa, podtrzymują się nawzajem na duchu. Zuza jest coraz bardziej osłabiona chorobą.

-Nie możemy podać kolejnej chemii - oznajmi jej lekarz.

Markiewicz nie jest pewna, czy będzie na siłach, by stanąć na ślubnym kobiercu.

- Z dnia na dzień jest coraz gorzej – zdradzi załamana Zuza.

Czy dojdzie do wymarzonego ślubu? Co jeszcze się wydarzy? Zobaczcie zwiastun!

Ostatni odcinek 12. sezonu „Przyjaciółek” w czwartek 22 listopada o 21:10 w Polsacie. Będziecie oglądać?

Jasiek i Stefa martwią się o Zuzę

Zuza może liczyć na wsparcie przyjaciółek

