Już w czwartek, 28 lutego, stacja Polsat wyemituje 1. odcinek 13. sezonu "Przyjaciółek"! W końcu dowiemy się, co wydarzyło się u Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Już teraz jednak możemy uchylić wam rąbka tajemnicy. Miłość między Anką i Pawłem w 1. odcinku będzie kwitnąć. Dzięki jej wsparciu Paweł wziął się w garść i wyszedł z nałogu alkoholowego, odzyskał prawo do wykonywania zawodu i ponownie jest wziętym adwokatem. Zuza przez pół roku walczyła z chorobą nowotworową w Nowym Jorku. Dzięki eksperymentalnej terapii i świetnemu lekarzowi Chrisowi, pokonała raka i może wrócić do męża i synów. Co jeszcze się wydarzy? Zobaczcie zwiastun!

W 13. serii „Przyjaciółek” obok Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej i Magdaleny Stużyńskiej-Brauer wystąpią także nowi aktorzy: Tamara Arciuch, Urszula Grabowska, Łukasz Konopka, Mateusz Janicki, Adama Cywka i Mateusz Rzeźniczek.

"Przyjaciółki" wracają z 13. sezonem!

1. odcinek 13. sezonu "Przyjaciółek" już 28 lutego

