1. odcinek "Przyjaciółek" dostarczy widzom skrajnych emocji! Mimo że jego premiera odbędzie się dopiero 1 marca, to już teraz wiadomo, że dojdzie do gigantycznej kłótni, która doprowadzi do rozłamu w relacjach Ingi (Małgorzaty Sochy), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska). Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, co będzie powodem straszliwej kłótni między przyjaciółkami!

