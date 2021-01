Przerażające sceny w "M jak miłość"! Janek zostanie postrzelony przed kościołem! Serialowy policjant zginie?

W "M jak miłość" już wkrótce dojdzie do prawdziwego dramatu! W 1562. odcinku uwielbianego przez widzów serialu będziemy świadkami próby zabójstwa Janka (Tomas Kollarik). Do szokujących wydarzeń z udziałem policjanta dojdzie pod kościołem, tuż przed ślubem z Sonią (Barbara Wypych). Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Sprawdźcie!

Dramat przed ślubem Sonii i Janka

O tym, że wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do dramatu z udziałem Janka media informują już od kilku tygodni. Nikt nie wiedział jednak, co dokładnie stanie się z przystojnym policjantem. Teraz portal superseriale.se.pl zdradza, co wydarzy się w 1562. odcinku serialu Telewizyjnej Dwójki! Okazuje się, że dramatyczne sceny z udziałem Janka rozegrają się tuż przed jego ślubem z Sonią. Jak już wiemy w drodze do kościoła dojdzie do wypadku z udziałem policjanta, ale ostatecznie pan młody i panna młoda dotrą na miejsce. Niestety, okazuje się, że to właśnie tuż przed kościołem Janek zostanie postrzelony!

Jak informuje portal superseriale.se.pl, nikt nie zauważy, że płatny zabójca czeka na Janka pod kościołem i kiedy tylko policjant pojawi się na miejscu odda strzał w jego stronę. Zakrwawiony Janek padnie na ziemię, a jego bliscy będą przerażeni. Artur (Robert Moskwa) będzie próbował uratować nieprzytomnego policjanta...

Janek! - będzie krzyczeć zrozpaczona Sonia.

Czy Janek przeżyje? Tego dowiemy się z kolejnych odsłon "M jak miłość"!

Janek zostanie postrzelony przez płatnego zabójcę.

Czy policjant przeżyje?