To najgłośniejsza premiera tej wiosny. "Czarnobyl" wyprodukowany przez HBO zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji i bije rekordy popularności. Teraz pojawia się pytanie, czy powstanie 2. sezon produkcji?

Miniserial HBO liczy 5 odcinków, ostatni kilka dni temu został pokazany przez telewizję HBO. Recenzenci zachwycają się serialem, który opowiada o katastrofie z 1986 roku, gdy wybuchł jeden z reaktorów radzieckiej elektrowni atomowej. Główną rolę w serialu gra brytyjski aktor Jared Harris, znany z serialu "The Crown" czy "Mad Men". Choć niektórzy zarzucają producentom, że niektóre wydarzenia przedstawione w serialu nie zgadzają się z faktami, serial i tak osiągnął spektakularny sukces i fani dopytują, czy powstanie 2. sezon. Craig Mazin, scenarzysta "Czarnobyla" w jednym z wywiadów wypowiedział się na temat idei kontynuacji produkcji:

Gdybym miał to kontynuować na poziomie całej antologii, przedstawiałoby to najprawdopodobniej śledztwo dotyczące innego aspektu życia w ZSRR - to podejście mnie po prostu fascynuje i zobaczenie tego byłoby w jakiś sposób ekscytujące - powiedział scenarzysta.