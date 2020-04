Poniedziałek bez "M jak miłość" i "Barw Szczęścia"! Kiedy kultowe seriale wrócą na antenę?

Czas Wielkiejnocy to oczywiście zmiany w programach telewizyjnych wszystkich stacji. Dlatego w Lany Poniedziałek na antenie TVP 2 nie zobaczymy tym razem ukochanych seriali - "Barw Szczęścia", "M jak miłość" czy "Echo serca". Co je zastąpi? Kiedy wrócą? Sprawdź!

Świąteczny poniedziałek bez "M jak miłość" i "Barw Szczęścia". Co w zamian?

W dzisiejszy poniedziałek (13.04) na antenie TVP 2 zabraknie hitowych produkcji. Co w zamian za "M jak miłość", "Barwy Szczęścia" i "Echo serca"? Telewizyjna Dwójka o godzinie 18:30 pokaże komedię „Twoje, moje i nasze”. Następnie, o 20:10, dramat kryminalny - „Dla niej wszystko”. O 22:30 TVP 2 wyemituje film sensacyjny „Błękitna głębia”.



Kiedy seriale wrócą na antenę? Oczywiście już we wtorek, 13.04. Wtedy zobaczymy m.in. 1510 odcinek serialu „M jak miłość”. Co się w nim wydarzy?

Aneta nadal próbuje manipulować prokuratorem prowadzącym sprawę Chodakowskiego. Zyskuje nową sojuszniczkę, bo dziewczynie postanawia pomóc Agnieszka. Tymczasem Marcin i Budzyński martwią się złym stanem psychicznym Olka... Anka godzi się w końcu z Magdą. Staje po stronie przyjaciółki w konflikcie z Kamilem. Gryc zapowiada swojej ciotce, że podczas procesu Olka wystąpi jako oskarżyciel posiłkowy.

Podobnie "Barw Szczęścia"! We wtorek zobaczymy 2236. odcinek serialu, a w nim:

Agata, Patryk, Paweł i Miriam podróżują po Izraelu. Nad morzem Piasecki ośmiela się zejść z wózka inwalidzkiego i poruszać się samodzielnie. W pięknej scenerii Patryk oświadcza się Agacie... Irena i Żabcia sprzątają mieszkanie zajmowane przez Filipińczyków. Chcąc ugościć budowlańców, przygotowują dla nich polski obiad. Gdy do mieszkania przychodzą Stefan i Tolek zastają dantejskie sceny. Okazuje się, że mężczyźni się zatruli. W szpitalu Klara odnosi wrażenie, że Hubert odzyskuje świadomość i słyszy, co się do niego mówi. Pyrka odkrywa też, że Staś trzyma w pokoju sprzęt do ćwiczeń. Chłopak twierdzi, że tylko dba o kondycję, tymczasem intensywnie trenuje boks