Na Netflixie pojawi się nowy polski serial "Otwórz oczy". O czym jest i kto w nim zagra?

Kolejny polski serial w Netflix! Serwis streamingowy ogłosił właśnie, że już w przyszłym roku zobaczymy w nim serial science-fiction pt. "Otwórz oczy". To tajemnicza historia nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji.

Scenariusz powstał na podstawie powieści Katarzyny Bereniki Miszczuk pt. "Druga szansa".

W serialu "Otwórz oczy" zobaczymy Marię Wawreniuk w roli Julki. Jest to jej debiut aktorski. Nieco większe doświadczenie ma partnerujący jej w serialu Ignacy Liss, który wystąpił w "Erotica 2022". Jego zobaczymy w roli tajemniczego Adama.

Sześcioodcinkową produkcję wyreżyserowali Anna Jadowska (Erotica 2022, Dzikie róże) oraz Adrian Panek (Wilkołak, Daas), a producentem serialu jest MediaBrigade.

„Otwórz oczy” to zrodzona z ogromnej wyobraźni wyjątkowa opowieść o dojrzewaniu widziana oczami współczesnych bohaterów z zaostrzonej perspektywy - mówi Anna Nagler, dyrektor produkcji oryginalnych Netflix w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Główna bohaterka serialu, Julka, po wypadku, w którym traci rodzinę, trafia do ośrodka leczenia amnezji. Nawiązuje tam relacje z innymi pacjentami, w tym tajemniczym Adamem, który staje się jej przewodnikiem. Dziewczyna zaczyna mieć dziwne, bardzo realne sny. Czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała? Jaka jest prawda? By ją poznać dziewczyna stara się uciec z ośrodka...

„Otwórz oczy” to intrygująca opowieść o wchodzeniu w dorosły świat i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dla mnie interesujące w pracy nad tą historią było to, że opisując drogę głównej bohaterki sięgnęliśmy również do jej świata wewnętrznego. A pełna energii i pomysłów obsada, składająca się głównie z młodych aktorów, często pierwszy raz pojawiających się na ekranie, stworzyła atmosferę, która mam nadzieję, będzie odczuwalna w serialu - mówi Anna Jadowska, reżyserka serialu.