Honorata Witańska serialowa Karolina Rachwał w "Policjantkach i policjantach" wpadła pod koniec sezonu w ramiona Białacha (Mariusz Węgłowski). Czy coś rozwinie się z tej relacji?

Reklama

Honorata Witańska zdradziła nam co czeka jej bohaterkę w serialu. Do tej pory Karolina była zajęta głównie praca, ale bardzo polubiła Białach, który jest jej partnerem w policji. Czy od przyjaźni do miłości jeden krok, czy może oboje uznają, ze przekraczanie granicy koleżeństwa to był błąd?

Posłuchacie wywiadu.

8. sezon "Policjantek i policjantów" już od 5 marca w TV4 o 19.00.

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: Aktorzy serialu "Policjantki i policjanci" odwiedzili redakcję Party.pl! Działo się!

Rachwał i Biała, będzie to para jak z obrazka?

Instagram

Razem w pracy - razem w życiu.

Reklama