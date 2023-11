Już wkrótce dojdzie do długo wyczekiwanego ślubu w "M jak miłość"! Pomimo wielu problemów Ula (Iga Krefft) wyjdzie za mąż za Bartka (Arkadiusz Smoleński). I choć dzień przed ślubem między narzeczonymi dojdzie do ostrej wymiany zdań, podczas której Bartek postawi Uli ultimatum, że musi podjąć ostateczną decyzję czy chce być z nim czy z Jankiem (Tomas Kollarik), Mostowiakówna zjawi się w kościele i będzie ślubować Bartkowi miłość i wierność. Niestety, teraz wiele wskazuje na to, że po ślubie Bartek bardzo zbliży się do przyjaciółki swojej żony...

Nowy romans w "M jak miłość"?

Jak informował ostatnio portal superseriale.se.pl na ślubie Uli i Barka pojawią się Janek i Sonia (Barbara Wypych). Były partner Mostowiakówny nie będzie jednak mógł znieść widoku Uli przed ołtarzem i zniknie z Grabiny, przez co Sonia, która go pokochała wpadnie w depresję. Już jakiś czas temu w kulisach "M jak miłość" Barbara Wypych, która wciela się w serialową Sonię przyznała, że jej bohaterka jest wściekła na Ulę za to, że pomimo związku z Bartkiem wciąż podrywa Janka.

Ula zachowuje się nieuczciwie. To jest takie zachowanie psa ogrodnika: sam nie weźmie i drugiemu też nie da. Kiedy Ula była w Bartkiem Sonia nie wchodziła w tak zwaną wódkę a zakąskę. Więc tym bardziej może to Sonię zdenerwować- Barbara Wypych komentowała poczynania serialowej Uli.

Po tym, jak Janek zniknie z Grabiny, a Sonia wpadnie w depresje- jak zauważa portal superseriale.se.pl- Ula i Bartek będą wspierać policjantkę w trudnych chwilach.

Arkadiusz Smoleński, czyli serialowy Bartek, opublikował ostatnio zdjęcia, które mogą sugerować, że jego bohater naprawdę bardzo zbliży się do przyjaciółki swojej żony... chyba aż za bardzo! Czyżby szykował się romans? Sonia będzie chciała odegrać się na Uli? Spójrzcie tylko na zdjęcia z planu "M jak miłość"!

Myślicie, że Bartek zdradzi Ulę?

Bartek będzie miał romans z Sonią?

Instagram

Czy Sonia będzie chciała zniszczyć małżeństwo Uli, która wcześniej nie mogła znieść tego, że Janek spotyka się z policjantką?

Instagram