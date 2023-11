Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu "Plotkara"! Serial powróci do telewizji, ale nie w takiej wersji, jaką znamy. Co to znaczy? Nie pojawią się prawdopodobnie aktorzy, którzy grali w poprzednich sezonach. Kogo zatem zobaczymy?

Reklama

Powrót "Plotkary" - kiedy premiera?

W nowych odcinkach poznamy nowe pokolenie nastolatków z Upper East Side, które również uczy się w liceum Constance Billard-St.Judes School, a ich życie jest obserwowane i komentowane przez tytułową "Plotkarę". Twórcy zapowiadają, że w serialu zobaczymy, jak przez lata zmieniły się social media oraz miasto, w którym dzieje się akcja czyli Nowy Jork. Za nowe odcinki odpowiadają twórcy kultowych sezonów "Plotkary": Joshua Safran, Josh Schwartz i Stephanie Savage.

Osiem lat po zamknięciu oryginalnej strony Gossip Girl, kolejne pokolenie nastolatków z Upper East Side dostaje się w łapy Plotkary. W centrum wydarzeń będą social media i sposób, w jaki przekształciły życie dorastających nowojorczyków. To będzie serial o zmianach społecznych – mówi scenarzysta serialu "Plotkara".

Co wiadomo na temat serialu? Powstanie 10 odcinków, które wyemituje HBO Max, platforma streamingowa WarnerMedia. Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy w nim aktorów ze "starej" wersji. Co o tym myślicie? Cieszycie się, że "Plotkara" powróci?

Zobacz także: Przystojniak z "Plotkary" oskarżony o gwałt! Szokujące informacje dotyczące Eda Westwicka!

Mat. promocyjne

Oglądaliście poprzednie sezony?

East News