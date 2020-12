Piotrek w "M jak miłość" okłamie Kingę tuż przed jej wypadkiem? To przez ich kłótnię wydarzy się dramat!?

Wydawało się, że Między Kingą a Piotrkiem w „M jak miłość” powoli zaczyna się układać. Oboje postanowili walczyć o małżeństwo i można było uznać, że się pogodzili. Warunkiem była obietnica, że Piotrek nie będzie więcej spotykał się z Kamilą. Okazuje się, że to będzie nierealne! Nie tylko dlatego, że pracują w jednej kancelarii, ale też sama Kamila nie da za wygraną! Kiedy Kinga dowie się, że Piotrek nadal ma kontakt z Jabłońską uzna, że mąż ją oszukuje. Niedługo potem wydarzy się dramat…

Piotrek w "M jak miłość" okłamie Kingę tuż przed jej wypadkiem?

W 1550 odcinku „M jak miłość” niedługo przed wypadkiem Kingi między nią a Piotrkiem dojdzie do kłótni i to po tym, jak para się pogodziła! Wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem i Zduński nie będzie więcej pracował z Kamilą, ale okaże się, że otrzyma sprawę Kamila i znów piękna prawniczka zacznie walczyć o jego serce.

Kiedy Kinga dowie się, że mąż znów ją oszukuje będzie załamana, co więcej Zduński nie będzie widział nic złego w pracy z Kamilą. Załamana Kinga zostanie sama z problemami i tym razem roztargnienie może przypłacić życiem...

Piotrek miał już nie pracować z Kamilą. Szybko okaże się, że to będzie trudne.

MTL Maxfilm

Kiedy Kinga dowie się, że jej mąż znów spędza czas z Jabłońską, chociaż obiecał tego nie robić, będzie załamana.

fot. MTL Maxfilm

Zdenerwowanie i roztargnienie przyczynią się do jej wypadku? Piotrek będzie obwiniał się o to, co się stało! Zdjęcia z wypadku obejrzycie tutaj!