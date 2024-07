Hej! Zastanawiacie się co lubimy? I dlaczego zostaliśmy zakuci w kajdanki? Na szczęście nasze kartoteki nadal są puste, a z historiami kryminalnymi mamy do czynienia tylko na planach filmowych. Prawdą jest jednak, że lubimy aktywnie spędzać czas. Jest to coś co nas połączyło i przeniosło nasze relacje z planu serialu na życie prywatne.

Kajdanki? Rzeczywiście tak było - w jednym z warszawskich escape room'ów, które stało się naszym nowym uzależnieniem. Bo fun, bo adrenalina, bo możemy robić to razem. Dodamy, że oczywiście udaje nam się wyjść przed czasem ;)

Ale nie tylko taka forma spędzania czasu jest nam bliska. Zapewne nie raz widzieliście nasze zdjęcia na wrotkach/rolkach, także możecie nas spotkać na ulicach Warszawy jak pędzimy z prędkością światła albo próbujemy powstać z godnością z kostki brukowej (Michał) :p

Wszyscy też zaliczyliśmy lot na motoparalotni i na pewno nie był to ostatni raz. Bo patrzenie na świat z tej perspektywy jest mega. Serio! Spróbujcie !

Tych aktywności jest dużo więcej ale piszemy Wam to wszystko po to by zachęcić Was do aktywnego życia. Im więcej fun'u tym lepiej :) Chętnie poznamy Wasze pomysły, piszcie w komentarzach (na pewno spróbujemy;) ) i zagłosujcie w naszej sondzie.

Pozdrawiamy i pozytywnego dnia życzymy

Aneta, Ula, Michał ;)

Ula, Aneta i Michał w naszej redakcji!

Za kulisami kalendarza ATM, oprowadza Mateusz Banaiusk.