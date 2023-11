Reklama

W 2555 odcinku „Pierwszej miłości” Sabina opuszcza szpital na wózku inwalidzkim i leci do Anglii na rehabilitację. To ostatni odcinek z udziałem bohaterki granej przez Ulę Dębską. Z tej okazji aktorka postanowiła pożegnać się z fanami. Opowiedziała także o wyjeździe Sabiny. Czy jej postać powróci do serialu? Zobaczcie wzruszający materiał wideo!

Ula Dębska pożegnała się z widzami "Pierwszej miłości"

W 2555 odcinku serialu zobaczyliśmy Sabinę po raz ostatni

