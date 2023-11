1 z 7

Co się wydarzy w kolejnych odcinkach "Pierwsza miłość"? Cezary zostanie porwany i wywieziony do lasu, gdzie będzie musiał wykopać dla sobie grób! Odcinki z tymi scenami to 2551 i 2552 - emisja w piątek (20.10) i poniedziałek (21.10) w Polsacie o 18.00.

Wiktoria robi Olkowi awanturę, za to, że zrobił z niej terrorystkę.

Michał za wszelką cenę chce odzyskać Marysię. Wpada na zwariowany pomysł i urządza koncert pod oknami Kingi.

Beata nie może sobie poradzić ze swoją negatywną sławą. Cezary zostaje porwany i wywieziony do lasu, gdzie ma wykopać sobie grób.

Zobacz zdjęcia z tych scen.

