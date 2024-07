1 z 24

W serialu "Pierwsza miłość" po ślubie Marysia i Michała euforia w rodzinie. Ale nie tylko... Teraz państwo młodzi zamieszkają razem. A co u innych bohaterów? Sprawdź co wydarzy się w tym tygodniu w serialu? Mamy dla Was streszczenia odcinków 2518-2422, których emisja od poniedziałku do piątku 16-20 stycznia w Polsacie o godzinie 18.00. A także dużo zdjęć z odcinków!

Pierwsza Miłość odc. 2418 Emisja: 16 stycznia

Pamela Kulas przeprasza poszkodowanych mieszkańców wsi, licząc na wybaczenie i zrozumienie z ich strony. Tymczasem Malwina żąda zwrotu pieniędzy.

Po weselnej imprezie wszystkie zaproszone pary spędzają czas w swoim towarzystwie świetnie się bawiąc. Tylko samotny Krystian nie potrafi znaleźć sobie miejsca.

Podczas nieobecności Artura, Sabina prowadzi negocjacje handlowe z dystrybutorami kawy z Anglii.

Daria odwiedza Błażeja i przyznaje się do swojej zawodowej porażki.

Pierwsza Miłość odc. 2419 Emisja: 17 stycznia

By wpaść na trop złodzieja, Policja prowadzi w Wadlewie przesłuchania. Śledztwo utrudnia fakt, że wśród mieszkańców panuje zmowa milczenia. Tymczasem Emilka szuka sposobu, jak pomóc potrzebującej rodzinie. Za namową Kaśki Beata umawia się na randkę w ciemno z nieznajomym z portalu randkowego. Okazuje się, że poznany chłopak nie spotkał się z nią bezinteresownie. Daria upija swoje smutki w barze. Pijana odwiedza Sabinę w firmie i robi jej awanturę.

Pierwsza Miłość odc. 2420 Emisja: 18 stycznia

Chcąc ratować honor swojej rodziny, Sylwek Kulas postanawia sam zgłosić się na policję, by ponieść karę za swój czyn. Zrozpaczona żona prosi Emilkę, aby go powstrzymała.

Specjalnie dla Julki, Marysia i Michał organizują kolejną imprezę weselną w domu. W jej przygotowanie mocno angażuje się Krystian z Melką. Ich bliskie relacje wzbudzają zazdrość w Pawle.

Błażej spotyka się z Darią. Dziewczyna liczy na jego wybaczenie i na to, że znowu będą razem.

Pierwsza Miłość odc. 2421 Emisja: 19 stycznia

Kulas wciąż przebywa w więzieniu. Tymczasem mieszkańcy Wadlewa domagają się zwrotu utraconych dóbr. Pamela prosi Emilkę o pomoc w uwolnieniu jej męża. Nie mogąc stłumić panującego wokół chaosu, bezradna Emilka wyjeżdża do Wrocławia. Ewa ma żal do syna, że unika z nią kontaktu. Jej złość potęguje informacja o potajemnym ślubie Michała.

Gdy w Barbarianie Melka próbuje pocieszyć przygnębionego Krystiana, niespodziewanie zjawia się tam Paweł.

Pierwsza Miłość odc. 2422 Emisja: 20 stycznia

by pomóc rodzinie Kulasów, Emilka organizuje we wsi zbiórkę pieniędzy. Widząc niechęć ze strony mieszkańców, dzieci postanawiają same zdobyć pieniądze potrzebne na uwolnienie ich ojca.

Maurycy wyjawia Annie prawdę o oszustwie, jakiego dopuścił się w stosunku do niej. W ramach rekompensaty za wyrządzone krzywdy, daje jej sporą sumę pieniędzy.

Krystian wciąż próbuje wzbudzić w Pawle zazdrość. Dlatego cieszy go wiadomość, że Marysia postanowiła zamieszkać razem z Melką i Julką u Michała.

