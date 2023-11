3 z 10

Kim jest gangster Robert? ROBERT ADLER to właściciel klubu. Przystojny, modnie ubrany, potrafi zawrócić dziewczynom w głowie. Jest twardy i bezlitosny. Nie uznaje kompromisów. Zawsze zdobywa to, na czym mu zależy. Oprócz wymuszeń i haraczy, prowadzi działalności w szarej strefie (nocne kluby, nielegalne walki; jest największym producentem dopalaczy we Wrocławiu). Robert zawsze wie o zbliżających się nalotach policji, przenosi w porę swoje laboratoria itp. Zawsze wychodzi obronną ręką. Kiedy w oko wpada mu Melka, robi wszystko – nie stroniąc od przemocy - by mieć ją na własność.