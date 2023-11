Reklama

Boże Narodzenie i Nowy Rok powodują, że zmienia się w tym czasie program telewizyjny. Fani serialu "Pierwsza miłość" jednak nie będą bardzo poszkodowani. W Polsacie nie zobaczymy serialu tylko w pierwszy i drugi dzień świąt, czyli 25 grudnia i 26 grudnia. Za to w Nowy Rok czyli 1. stycznia (w poniedziałek) serial zobaczymy normalnie o 18.00.

"Pierwsza miłość" z przesuniętą datą emisji w święta. Na kiedy?

Dlatego ostatni odcinek przed świętami - odcinek 2595. - zobaczymy jeszcze w tym tygodniu, czyli 22 grudnia. Kolejne już od 27 grudnia, a okrągły, 2600., już 1 stycznia!.

Co się w nim wydarzy?

Radek jest przestraszony, gdy Jowita chce spotkać się z Sylwią. Boi się, że sprawa pocałunku wyjdzie na jaw. Jednocześnie dowiaduje się, że Sylwia dorobiła mu gębę zboczeńca. Wściekła Malwina robi awanturę Wiktorii, że wzięła ślub za jej plecami!

Jednocześnie proboszcz informuje Olka i Wiktorię, że ich ślub podczas pożaru może okazać się nieważny. Krystian postanawia wymienić swoje auto na pojazd rodzinny. Jednak to, co miało być niespodzianką dla Kaliny, okazuje się pretekstem do kolejnej awantury między nimi.

Będziecie oglądać?

Bogdan Bogielczyk

