Julia Pogrebińska, czyli serialowa Paulina Sobolewska z "Pierwszej miłości" zdradziła nam co będzie się dziać w nowych odcinkach hitu Polsatu. Julia w serialu jest żoną Norberta, którego gra Łukasz Konopka. W serialu scenarzyści długo nie doprowadzali do ich ślubu, ale kiedy wreszcie do tego doszło, okazało się że w ich związku dopiero teraz zacznie się dziać...

Co się stanie w ich wątku? Czy czeka ich rozpad małżeństwa? A może podołają swoim problemom? Odpowiedzi szukaj w naszym materiale wideo!

