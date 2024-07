Nowy sezon serialu "Ojciec Mateusz" już dziś na antenie TVP1. A pierwszy odcinek 16 sezonu serialu zaczynie się od mocnego uderzenia: głównymi bohaterami jubileuszowego 200 odcinka będzie Paweł Stasiak oraz jego zespół Papa D.

Tytułowy ksiądz (Artur Żmijewski) spróbuje rozwikłać zagadkę porwania wokalisty Papa D, który zaginie w tajemniczych okolicznościach w Sandomierzu.

A Wy pamiętacie zespół Pada D, wcześniej Papa Dance? Musicie znać takie hity jak "Naj story", "Nasz Disneyland", "Nietykalni", "Ocean Wspomnień" czy "O-La-La".

Najnowszym singlem zespołu jest wydany w czerwcu tego roku utwór „Mamy cały świat“.

Promuje go wyjątkowy teledysk , do realizacji którego zostali zaproszeni najwierniejsi fani zespołu z całej Polski. To oni spotykają się na trasach koncertowych grupy i uczestniczą we wszystkich wydarzeniach grupy:

Co ciekawe, piosenka oraz fani zespołu również pojawią się w 200 odcinku „Ojca Mateusza”!

"Ojciec Mateusz" 16 sezon odcinek 200 - czwartek, 1.09.2016, o godz. 20.30 w TVP1

Paweł Stasiak porwany w Ojcu Mateuszu.

Ojciec Mateusz ma już 200 odcinków.

