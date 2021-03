Paulina Chruściel nową gwiazdą serialu Polsatu „Komisarz mama”. Czy jest podobna do swojej bohaterki?

Paulina Chruściel to nowa gwiazda serialu Polsatu "Komisarz mama", w którym wcieliła się rolę główną. Zagrała Marię Matejko, policjantkę, która porzuciła karierę, by zająć się domem i wychowaniem czwórki dzieci, ale po 10 latach przerwy wraca do wydziału kryminalnego.

Czy Paulina Chruściel jest podobna do swojej bohaterki?

Jakie wspomnienia z dzieciństwa ma Paulina Chruściel?

Pierwsze sześć lat życia Paulina mieszkała z dziadkami. Oni dali jej ogrom miłości. W 1999 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, a potem, w 2004 roku Akademię Teatralną w Warszawie.

Jak wspomina dzieciństwo?

Moi rodzice byli młodzi, dużo wyjeżdżali. Babcia wspaniale prowadziła dom. Dlatego kiedy jestem w gorszej formie, wracam do wspomnień z tego czasu, ale też do wyjątkowego klimatu polskiej wsi, do tego prostego, trudnego, ale pięknego życia. Odnajduję tam swoją wewnętrzną moc", mówi Paulina Chruściel.

Paulina Chruściel nie jest tylko aktorką!

Paulina Chruściel grała w serialach: "Pensjonat pod Różą", "Klinika samotnych serc", "Na dobre i na złe", "Singielka" i teraz "Komisarz mama". Od sierpnia 2008 roku występuje w zespole Teatru Powszechnego. Gwiazda jest osobą bardzo ciekawą życia. Niedawno rozpoczęła drugie studia – architekturę wnętrz i wzornictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.

Uwielbiam sztukę użytkową i kocham wnętrza. Nigdy nie przejawiałam szczególnej miłości do ciuchów czy glamouru. Kiedy ktoś zagląda do mojej szafy, nie może uwierzyć, że jestem aktorką (śmiech). Za to więcej godzin niż na zakupach spędzam na budowach z moją przyjaciółką architektką lub na wystawach", opowiada w magazynie Party.

Życie prywatne Pauliny Chruściel

Paulina Chruściel bardzo chroni prywatność swojej córki, siedmioletniej Marianny. Niewiele mówi też o swoim mężu. Wiadomo tylko tyle, że z mężem, reżyserem Łukaszem Wiśniewskim, pobrali się w Tanzanii.

Zakochaliśmy się z mężem w Afryce i dlatego w 2009 roku wzięliśmy tam ślub konkordatowy, w misji w Tanzanii, w której spędziliśmy kilka miesięcy, pomagając franciszkanom. Nie chcieliśmy klasycznego polskiego wesela z morzem wódki. Pieniądze, które przeznaczylibyśmy w Polsce na urządzenie uroczystości i suknię ślubną, przekazaliśmy na budowę studni w jednej z masajskich wiosek. Naszymi świadkami byli stolarz z misji Prosper i kucharka Cecilia. Były bębny, ognisko, taniec… Cała wioska przyszła na nasz ślub, a w tle rozpościerał się przepiękny widok na Kilimandżaro.

