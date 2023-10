Serial "Samo życie" cieszył się ogromną popularnością i swego czasu był prawdziwym hitem stacji Polsat. Akcja serialu koncentrowała się głównie wokół pracowników fikcyjnego warszawskiego dziennika "Samo Życie" i w sumie wyemitowanych zostało ponad 1500 odcinków tej produkcji. Wśród gwiazd, które wystąpiły w serialu znaleźli się Przemysław Sadowski, Edyta Olszówka, Monika Krzywkowska czy właśnie Dariusz Wnuk.

Aktor wcielił się w rolę niepełnosprawnego Łukasza Dunina, który poruszał się na wózku. Jego bohater pracował w redakcji "Samego Życia" i głównie pisał artykuły o tematyce muzycznej i kulturalnej. Dziś Dariusz Wnuk ma 44 lata i... no właśnie! Co u niego słychać? Co robi i jak wygląda?

Tego wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!